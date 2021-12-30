***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2021 20:16
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.12.2021 tarihli toplantısında
1)Eczacıbaşı Topluluğu'nun tüm kuruluşlarını kapsayan ve ekte yer alan
• Eczacıbaşı Topluluğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile,
• Eczacıbaşı Topluluğu Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası'nın
Şirketimizce kabulüne ve söz konusu politikaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanmasına,
2)Şirketimizin çevresel, sosyal, yönetişim (ÇSY) politikalarını oluşturmak ve yürütmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı çalışacak bir ÇSY (ESG) Komisyonu'nun oluşturulmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987284
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1189
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,3125
En Düşük
13,0892
18:0515,0364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1094
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,0876
En Düşük
14,8304
18:05768,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,13
|Açılış
|: 768,47
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
777,75
En Düşük
763,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2462
|13,2618
|% 0,60
|
|Euro
|14,9859
|15,0271
|% 0,67
|
|Sterlin
|17,6808
|17,7695
|% -0,13
|
|Frank
|14,3173
|14,4035
|% -0,10
|
|Riyal
|3,4893
|3,5068
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,79
|
|Altın Gr.
|770
|770
|1,51
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,12
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,73
|9,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
-
17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında