***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.12.2020 17:01
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. İnşaat ve tesisat malzemeleri satışı ve satış sonrası hizmetler 19440000 8982336 TRY 46,21 İştirak
E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Akıllı kart çözümleri geliştirmek ve üretmek 3110000 964303 TRY 31,01 İştirak
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. İştirak ve gayrimenkul yatırımlarında bulunmak 685260000 203294584 TRY 29,69 İştirak
Eczacıbaşı Holding A.Ş. İştirakte bulunmak 852000000 98320800 TRY 11,54 İştirak
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. Seramik sağlık gereçleri, banyo mobilya ve aksesuarları, küvet ve duş tekneleri ile armatür üretmek ve satmak 112830900 11615860 TRY 10,29 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894247
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,54
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
18:057,6383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
18:059,3289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0224
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
18:05460,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,44
|Açılış
|: 460,46
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|70,95
|21.974.093
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.736.587
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.494.752
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.736.981
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|414.044.535
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.216.808
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.635
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|539.970.548
|% -9,90
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|THYAO
|12,42
|1.468.989.550
|% 1,64
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
|
|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6347
|7,6383
|% -0,04
|
|Euro
|9,3245
|9,3289
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,1865
|10,2376
|% -0,59
|
|Frank
|8,5846
|8,6364
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0320
|2,0422
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-2,95
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,09
|
|B. Petrol
|50,15
|50,15
|-0,76
|