***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.05.2021 18:27
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zeynep Serttepe Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 18.05.2021 0212 371 72 19, 0212 371 70 00 zeynep.serttepe@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207460, 701369
Fatma Yaman Yakın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi - Finansal Planlama ve Kontrol Sorumlu Uzmanı 18.05.2021 0212 350 87 79, 0212 371 70 00 fatma.yaman@eczacibasi.com.tr - -
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Seramik sağlık gereçleri, armatür, küvet, duş tekneleri, banyo mobilyaları, seramik kaplama ürünleri, yapı kimyasalları, mutfak mobilyaları ve aksesuarlarının Türkiye çapında satışı ve satış sonrası hizmetleri 19440000 8982336 TRY 46,21 İştirak
E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Akıllı kart çözümleri geliştirmek ve üretmek 3110000 964303 TRY 31,01 İştirak
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. İştirak ve gayrimenkul yatırımlarında bulunmak 685260000 203734584 TRY 29,73 İştirak
Eczacıbaşı Holding A.Ş. İştirakte bulunmak 852000000 98320800 TRY 11,54 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936815
BIST