***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.12.2021 14:27
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Seramik sağlık gereçleri, armatür, küvet, duş tekneleri, banyo mobilyaları, seramik kaplama ürünleri, yapı kimyasalları, mutfak mobilyaları ve aksesuarlarının Türkiye çapında satışı ve satış sonrası hizmetleri 19440000 8982336 TRY 46,21 İştirak
E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Akıllı kart çözümleri geliştirmek ve üretmek 3110000 964303 TRY 31,01 İştirak
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. İştirak ve gayrimenkul yatırımlarında bulunmak 685260000 207630817 TRY 30,30 İştirak
Eczacıbaşı Holding A.Ş. İştirakte bulunmak 852000000 98320800 TRY 11,54 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986347
BIST
16:291.898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
16:2911,3812
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 0,3898
|Açılış
|: 11,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
16:2912,8806
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 0,4411
|Açılış
|: 12,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
16:29662,09
En Yüksek
|Değişim
|: 3,72%
|| 23,76
|Açılış
|: 662,09
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ISKPL
|5,39
|87.026.756
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|10.413.548
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.578.204
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|60.138.265
|% -9,90
|
|RODRG
|17,76
|4.109.221
|% -6,48
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|GARAN
|11,72
|1.809.525.879
|% 0,00
|
|THYAO
|20,86
|1.717.289.018
|% -1,23
|
|EREGL
|28,86
|1.628.066.502
|% 1,69
|
|SASA
|50,00
|1.474.936.208
|% 5,04
|
|SISE
|13,68
|1.269.280.101
|% -0,87
|
|YKBNK
|3,66
|1.079.486.655
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,23
|546.283.870
|% 0,45
|
|GARAN
|11,72
|1.809.525.879
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,48
|1.263.800.985
|% 0,53
|
|ODAS
|1,37
|133.111.462
|% 0,00
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3257
|11,3833
|% 3,57
|
|Euro
|12,8178
|12,8792
|% 3,53
|
|Sterlin
|15,2106
|15,2869
|% 3,49
|
|Frank
|12,3285
|12,4027
|% 3,51
|
|Riyal
|3,0194
|3,0345
|% 3,46
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-1,46
|
|Altın Gr.
|656
|657
|18,29
|
|Cumhuriyet
|4.433
|4.500
|-22,00
|
|Tam
|4.411
|4.528
|-25,23
|
|Yarım
|2.132
|2.190
|-12,21
|
|Çeyrek
|1.069
|1.095
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|8,27
|8,28
|0,15
|
|B. Petrol
|75,79
|75,79
|0,00
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:41MMCAS
Yüzde 4.73 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 269 adet işlem
-
16:40YUNSA
Yüzde 4.42 oranında artışla 12.76 lira fiyatla işlem gören hissede 772, 451 adet işlem
-
16:39ISKPL
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 267, 612 adet işlem
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 47 artarak (% 0.44 ) 1, 693
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ADEL, BAGFS, TACTR, BRSAN, HURGZ, QNBFL, PRKAB, ISKPL, SMART