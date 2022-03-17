***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.03.2022 15:31
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Seramik sağlık gereçleri, armatür, küvet, duş tekneleri, banyo mobilyaları, seramik kaplama ürünleri, yapı kimyasalları, mutfak mobilyaları ve aksesuarlarının Türkiye çapında satışı ve satış sonrası hizmetleri 19440000 8982336 TRY 46,21 İştirak
E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Akıllı kart çözümleri geliştirmek ve üretmek 3110000 964303 TRY 31,01 İştirak
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. İştirak ve gayrimenkul yatırımlarında bulunmak 685260000 209108511 TRY 30,52 İştirak
Eczacıbaşı Holding A.Ş. İştirakte bulunmak 852000000 98320800 TRY 11,54 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011049
BIST
16:512.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 44,83
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
16:5114,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1118
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:5116,3431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1926
|Açılış
|: 16,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:51920,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 16,09
|Açılış
|: 920,78
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:51
|AVGYO
|3,19
|39.785.453
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.563.367
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.409.234
|% 9,97
|
|GARFA
|13,02
|4.607.859
|% 9,97
|
|GZNMI
|27,58
|94.218.288
|% 9,36
|
|PKENT
|393,30
|105.204.495
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.986.781
|% -9,96
|
|TETMT
|264,30
|8.570.974
|% -3,82
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,68
|2.771.884.566
|% 2,02
|
|EREGL
|35,56
|2.681.724.520
|% 3,73
|
|GARAN
|11,88
|2.356.251.425
|% 0,17
|
|THYAO
|27,82
|2.077.692.090
|% 0,43
|
|FROTO
|305,00
|1.566.905.011
|% 6,46
|
|DOHOL
|3,41
|874.330.724
|% 3,96
|
|GARAN
|11,88
|2.356.251.425
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,68
|2.771.884.566
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,88
|710.422.113
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,27
|306.956.121
|% 1,79
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7183
|14,7273
|% 0,76
|
|Euro
|16,3099
|16,3431
|% 1,19
|
|Sterlin
|19,2728
|19,3694
|% 0,66
|
|Frank
|15,6390
|15,7332
|% 1,16
|
|Riyal
|3,9211
|3,9407
|% 1,03
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|15,00
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,09
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|88,00
|
|Tam
|6.070
|6.223
|88,90
|
|Yarım
|2.934
|3.010
|43,01
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|21,50
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,23
|
|B. Petrol
|105
|105
|6,88
|