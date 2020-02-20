***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.02.2020 14:38
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20.02.2020 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları güncellenmiş olup, güncellenen çalışma esasları ekte ve www.eczacibasi.com.tr web adresinde "Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim" bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820333
BIST
16:06116.181
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -3.014,93
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
116.163
16:066,0992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,0960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:066,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
16:06316,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,44
|Açılış
|: 316,90
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,19
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|178.881.783
|% 19,87
|
|QNBFL
|147,70
|7.098.601
|% 11,89
|
|HATEK
|9,56
|32.524.228
|% 11,68
|
|LOGO
|73,45
|72.908.813
|% 8,17
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|TSPOR
|6,27
|765.420.347
|% -19,41
|
|VERTU
|5,40
|35.989.959
|% -18,18
|
|GSRAY
|3,23
|846.844.026
|% -17,18
|
|FENER
|16,72
|771.801.226
|% -13,99
|
|VKING
|2,87
|3.634.266
|% -12,77
|
|ASELS
|28,56
|1.210.407.573
|% -4,10
|
|BJKAS
|3,14
|1.132.795.908
|% -10,80
|
|THYAO
|14,50
|988.676.590
|% -2,68
|
|GSRAY
|3,23
|846.844.026
|% -17,18
|
|FENER
|16,72
|771.801.226
|% -13,99
|
|BJKAS
|3,14
|1.132.795.908
|% -10,80
|
|CEMAS
|1,24
|334.218.417
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,23
|846.844.026
|% -17,18
|
|IHLGM
|1,20
|214.207.262
|% -7,69
|
|ODAS
|2,08
|342.056.182
|% -6,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8179
|7,8571
|% -0,27
|
|Frank
|6,1721
|6,2093
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6203
|1,6285
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.618
|4,46
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|22,00
|
|Tam
|2.089
|2.142
|22,08
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,68
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,49
|59,49
|0,37
|
Seans Raporu
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16:18MAKTK
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16:15XU100
Endeks 116, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 9, 147.00 milyon TL de
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16:15BRMEN
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