***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20.02.2020 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları güncellenmiş olup, güncellenen çalışma esasları ekte ve www.eczacibasi.com.tr web adresinde "Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim" bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820333BIST