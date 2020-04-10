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***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

10.04.2020 14:33
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***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde 1)   Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Ahmet Turgut Tokgöz'ün, üyeliğe Sayın Erkan Durusoy'un getirilmesine, 2)   Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Erkan Durusoy'un, üyeliklere Sayın Mustafa Sacit Basmacı ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Gülnur Günbey Kartal 'ın getirilmesine, 3)    Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine, 4)    Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Erkan Durusoy'un, üyeliğe Sayın Simhan Savaşçın Başaran'ın getirilmesine  karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837173


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