***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13 Nisan 2021 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde1) Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Ahmet Turgut Tokgöz'ün, üyeliğe Sayın Erkan Durusoy'un getirilmesine,2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle üç üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Erkan Durusoy'un, üyeliklere Sayın Ata Selçuk ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Bedriye Burcu Nergiz 'in getirilmesine,3) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,4) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Ahmet Turgut Tokgöz'ün, üyeliğe Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın getirilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927596BIST