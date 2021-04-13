***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.04.2021 19:24
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 13 Nisan 2021 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
1) Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Ahmet Turgut Tokgöz'ün, üyeliğe Sayın Erkan Durusoy'un getirilmesine,
2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle üç üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Erkan Durusoy'un, üyeliklere Sayın Ata Selçuk ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Bedriye Burcu Nergiz 'in getirilmesine,
3) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
4) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Ahmet Turgut Tokgöz'ün, üyeliğe Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın getirilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927596
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