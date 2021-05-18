***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.05.2021 18:26
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.05.2021 tarihli toplantısında Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi görevini yerine getirmek üzere atanan Zeynep Serttepe'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükmü çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936811
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3675
En Düşük
8,3548
18:0510,2348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0228
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2348
En Düşük
10,2120
18:05502,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,43
|Açılış
|: 502,37
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|10,89
|20.430.195
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|799.400
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.634.813
|% 10,00
|
|TURGG
|153,10
|23.897.859
|% 9,99
|
|FENER
|28,44
|321.635.801
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|405.734.474
|% -10,00
|
|YAPRK
|81,50
|46.064.061
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,32
|10.881.014
|% -9,59
|
|AYCES
|77,00
|4.654.024
|% -8,39
|
|MERIT
|259,50
|2.469.617
|% -7,32
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 1,51
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 1,95
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 2,94
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% -0,07
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% -0,41
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 1,55
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3436
|8,3675
|% 0,15
|
|Euro
|10,2018
|10,2346
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,8187
|11,8780
|% 0,87
|
|Frank
|9,2709
|9,3268
|% 1,15
|
|Riyal
|2,2213
|2,2324
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|2,55
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,04
|
|B. Petrol
|68,53
|68,53
|-0,93
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında