***EDATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.06.2021 09:18
***EDATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. Miktar: 13.000.000 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 30.06.2021, Fiyat: 6,00 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 78.000.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944970
BIST
11:101.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.371
11:108,6974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0365
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6763
11:1010,3493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0483
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3261
11:10490,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,34
|Açılış
|: 490,22
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler11:10
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|11.763.637
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.297.183
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|2.060.047
|% 9,88
|
|AYCES
|67,20
|1.448.040
|% 8,21
|
|EUKYO
|6,66
|3.413.695
|% -10,00
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|DAGHL
|15,49
|8.366.728
|% -5,09
|
|OZRDN
|10,40
|557.279
|% -5,02
|
|OZBAL
|14,36
|19.806.491
|% -4,90
|
|GARAN
|8,31
|512.314.304
|% 0,73
|
|THYAO
|13,42
|309.490.870
|% 0,22
|
|KUTPO
|61,25
|199.561.922
|% 2,51
|
|EREGL
|18,22
|161.837.551
|% -0,27
|
|KRDMD
|6,74
|152.607.183
|% -0,88
|
|GARAN
|8,31
|512.314.304
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,91
|109.738.484
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,18
|112.999.584
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,30
|149.635.316
|% -0,38
|
|THYAO
|13,42
|309.490.870
|% 0,22
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6958
|8,6974
|% -0,42
|
|Euro
|10,3440
|10,3493
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,9866
|12,0467
|% -0,54
|
|Frank
|9,3914
|9,4479
|% -0,53
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% -0,46
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-7,07
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|-0,07
|