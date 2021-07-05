***EDATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.07.2021 09:13
***EDATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [EDATA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş., EDATA.E işlem koduyla 05/07/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 6 TL Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946027
BIST
12:071.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,61
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.387
En Düşük
1.376
12:078,6825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,6660
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
12:0710,3176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0193
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
12:07500,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,45
|Açılış
|: 500,26
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler12:07
|BRYAT
|322,30
|28.372.400
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.553.243
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.434.801
|% 10,00
|
|ALCAR
|291,00
|21.158.820
|% 9,98
|
|SELVA
|5,90
|20.276.355
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|1.915.476
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,07
|34.990.282
|% -6,11
|
|RAYSG
|9,75
|186.175
|% -3,47
|
|NUGYO
|12,89
|2.203.561
|% -3,16
|
|THYAO
|14,03
|570.870.742
|% 2,11
|
|GARAN
|8,48
|373.400.183
|% 0,95
|
|SASA
|29,46
|245.371.647
|% 2,94
|
|ARCLK
|32,80
|210.112.714
|% 1,30
|
|MEDTR
|32,20
|172.777.596
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,20
|106.151.314
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,27
|56.923.991
|% 4,96
|
|GARAN
|8,48
|373.400.183
|% 0,95
|
|THYAO
|14,03
|570.870.742
|% 2,11
|
|IZMDC
|2,59
|63.317.965
|% 4,44
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6813
|8,6825
|% 0,03
|
|Euro
|10,3115
|10,3176
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,9946
|12,0548
|% 0,22
|
|Frank
|9,3843
|9,4408
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3087
|2,3202
|% 0,06
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,33
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.293
|3.375
|9,03
|
|Yarım
|1.592
|1.632
|4,37
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,18
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|76,44
|76,44
|0,27
|