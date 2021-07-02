***EDATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***EDATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [EDATA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarE-DATA Teknoloji payları, 05/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 45.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %29 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiE-DATA TEKNOLOJI XUTUM 05/07/2021E-DATA TEKNOLOJI XTUMY 05/07/2021E-DATA TEKNOLOJI XBANA 05/07/2021E-DATA TEKNOLOJI XHARZ 05/07/2021E-DATA TEKNOLOJI XUTEK 05/07/2021E-DATA TEKNOLOJI XTKJS 05/07/2021E-DATA TEKNOLOJI XBLSM 05/07/2021E-DATA TEKNOLOJI XSANK 05/07/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945938BIST