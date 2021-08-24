***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2021 14:04
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960186
BIST
16:491.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,60
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
16:498,4196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
16:499,9065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 9,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
16:49488,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,70
|Açılış
|: 488,48
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler16:49
|GESAN
|24,86
|15.428.389
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|62.142.848
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|739.613.669
|% 9,99
|
|SUMAS
|96,30
|1.240.246
|% 9,99
|
|TKURU
|208,50
|4.989.525
|% 9,97
|
|PENTA
|77,80
|2.661.291
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|EDATA
|17,14
|79.585.196
|% -6,80
|
|VBTYZ
|23,10
|64.440.955
|% -6,63
|
|KARYE
|15,16
|17.227.342
|% -5,72
|
|THYAO
|12,78
|1.063.452.853
|% 2,32
|
|GARAN
|9,51
|919.488.152
|% -0,42
|
|BRLSM
|12,11
|739.613.669
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,77
|602.819.920
|% 1,30
|
|EREGL
|18,74
|486.208.777
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,58
|359.679.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|219.218.681
|% 0,54
|
|GARAN
|9,51
|919.488.152
|% -0,42
|
|THYAO
|12,78
|1.063.452.853
|% 2,32
|
|KRDMD
|7,77
|602.819.920
|% 1,30
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4153
|8,4196
|% 0,00
|
|Euro
|9,8928
|9,9065
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,5028
|11,5605
|% -0,24
|
|Frank
|9,1825
|9,2378
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2373
|2,2485
|% -0,13
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,70
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|-14,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|-12,28
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|-5,94
|
|Çeyrek
|781
|799
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,03
|
|B. Petrol
|69,73
|69,73
|1,36
|