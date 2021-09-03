***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2021 12:22
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDATA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961672
BIST
16:461.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,65
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
16:468,3048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0307
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
16:469,8725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0220
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
16:46485,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,06
|Açılış
|: 485,27
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,68
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler16:44
|OYLUM
|4,40
|34.155.021
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|244.310
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|42.653.330
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.729.438
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.482.261
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|LUKSK
|47,96
|12.313.388
|% -5,68
|
|BURCE
|20,60
|8.006.923
|% -5,42
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|EDATA
|13,16
|74.518.155
|% -4,43
|
|THYAO
|12,86
|957.128.885
|% -0,31
|
|GARAN
|9,80
|851.676.440
|% -0,61
|
|SASA
|28,50
|520.208.905
|% 1,06
|
|EREGL
|18,23
|407.822.108
|% -0,98
|
|KRDMD
|7,67
|388.203.790
|% -0,39
|
|ZOREN
|1,74
|239.875.489
|% 6,75
|
|ODAS
|1,56
|199.310.594
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,62
|281.305.029
|% -0,76
|
|GARAN
|9,80
|851.676.440
|% -0,61
|
|AKYHO
|2,41
|196.075.345
|% -3,21
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2993
|8,3047
|% 0,37
|
|Euro
|9,8651
|9,8716
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,4418
|11,4992
|% 0,23
|
|Frank
|9,0385
|9,0930
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2038
|2,2148
|% 0,17
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|13,66
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,35
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|14,00
|
|Tam
|3.200
|3.282
|19,92
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|9,64
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,82
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,15
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|0,09
|