***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2021 10:00
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963089
BIST
12:531.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
12:538,4297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0078
|Açılış
|: 8,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
12:539,9824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0107
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
12:53487,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,49
|Açılış
|: 487,27
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler12:53
|YEOTK
|35,42
|53.850.349
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.676.089
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.299.103
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.141.681
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.066.255
|% 9,96
|
|OYLUM
|5,29
|11.184.996
|% -4,51
|
|TGSAS
|18,70
|8.912.206
|% -3,81
|
|EUHOL
|3,18
|9.024.807
|% -3,64
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|MARTI
|2,02
|14.720.994
|% -3,35
|
|GARAN
|9,60
|817.349.842
|% 0,42
|
|THYAO
|12,57
|308.538.856
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,55
|285.180.433
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|251.778.031
|% -0,82
|
|FROTO
|173,40
|194.005.740
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,55
|285.180.433
|% -0,39
|
|GARAN
|9,60
|817.349.842
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,86
|81.983.603
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,27
|251.778.031
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,72
|165.948.325
|% -0,35
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4243
|8,4297
|% -0,09
|
|Euro
|9,9763
|9,9824
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,6523
|11,7108
|% 0,09
|
|Frank
|9,1628
|9,2180
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2394
|2,2506
|% -0,15
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|4,39
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|-3,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-0,86
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-0,41
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,02
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|1,08
|