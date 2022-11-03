***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 10:06
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076452
BIST
10:464.057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -14,48
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.092
En Düşük
4.057
10:4618,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6608
En Düşük
18,6046
10:4618,2419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0428
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,3971
En Düşük
18,2151
10:46975,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,08
|Açılış
|: 975,37
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
975,17
BIST En Aktif Hisseler10:44
|MIATK
|75,60
|119.206.079
|% 9,96
|
|ERCB
|93,70
|39.778.362
|% 9,91
|
|KERVN
|0,86
|846.518
|% 8,86
|
|ADEL
|62,15
|12.251.814
|% 8,84
|
|HURGZ
|4,43
|25.225.555
|% 8,05
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|CMBTN
|408,80
|22.648.533
|% -5,30
|
|HEDEF
|13,18
|8.061.763
|% -5,11
|
|AKENR
|3,57
|41.977.898
|% -4,80
|
|THYAO
|101,10
|2.841.988.025
|% 0,30
|
|TUPRS
|406,60
|2.053.907.181
|% 2,94
|
|PETKM
|14,21
|927.067.473
|% 2,08
|
|ASELS
|35,58
|859.020.190
|% -0,84
|
|ALARK
|75,40
|550.110.641
|% 2,86
|
|PETKM
|14,21
|927.067.473
|% 2,08
|
|EKGYO
|4,51
|290.152.697
|% -0,66
|
|YKBNK
|8,75
|516.532.088
|% -1,91
|
|ISCTR
|8,96
|486.846.866
|% -0,11
|
|ODAS
|8,67
|430.998.163
|% 2,48
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6194
|18,6210
|% 0,02
|
|Euro
|18,2381
|18,2718
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,0370
|21,1425
|% -0,55
|
|Frank
|18,3866
|18,4974
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9396
|4,9643
|% -0,05
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|-5,10
|
|Altın Gr.
|976
|977
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.575
|6.640
|-37,00
|
|Yarım
|3.204
|3.246
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.622
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|-0,81
|
Seans Raporu
10:44
daha fazla
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10:59SEGYO
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 115, 848 adet işlem
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10:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 87 kaybederek (% -0.34 ) 4, 404
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10:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, PETKM
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10:58XU100
Endeks 4, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 17, 272.00 milyon TL de
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10:57GEDIK
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 025, 930 adet işlem