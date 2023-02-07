***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:25
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDATA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110358
BIST
12:094.695
En Yüksek
|Değişim
|: -4,77%
|| -235,19
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.691
12:0918,8301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:0920,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0104
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:091.134,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.134,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:09
|BMSCH
|14,30
|13.667.018
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|87.008.457
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.370.310
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.639.576
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.820.332
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.787.495
|% -9,99
|
|SDTTR
|81,85
|61.563.239
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.745.024
|% -9,96
|
|THYAO
|130,80
|1.509.394.984
|% -6,50
|
|KRDMD
|17,98
|1.498.572.124
|% 1,81
|
|ASELS
|53,80
|1.242.295.391
|% -8,50
|
|KOZAL
|516,50
|1.000.325.897
|% -1,34
|
|EREGL
|38,90
|931.286.010
|% -2,90
|
|KRDMD
|17,98
|1.498.572.124
|% 1,81
|
|EKGYO
|7,07
|352.087.105
|% -2,75
|
|YKBNK
|8,44
|369.002.688
|% -4,95
|
|BSOKE
|5,75
|225.095.616
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,10
|211.918.181
|% 9,32
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8260
|18,8301
|% 0,02
|
|Euro
|20,2139
|20,2196
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5701
|22,6833
|% 0,02
|
|Frank
|20,2416
|20,3635
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0033
|5,0284
|% 0,02
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,37
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.135
|3,11
|
|Cumhuriyet
|7.685
|7.801
|24,00
|
|Tam
|7.714
|7.769
|-19,00
|
|Yarım
|3.768
|3.802
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.901
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,54
|82,54
|1,55
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24MOBTL
Yüzde -9.51 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 450, 314 adet işlem
-
12:23AKGRT
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 027, 114 adet işlem
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -268, 55 kaybederek (% -4.91 ) 5, 197
-
12:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BMSCH, KONYA
-
12:22XU100
Endeks 4, 696 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 74 altında . İşlem hacmi 17, 359.00 milyon TL de