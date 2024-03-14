***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2024 13:30
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258751
BIST
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16:348.917
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 7,18
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
16:3432,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0848
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
16:3435,1841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0208
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
16:342.234,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,23
|Açılış
|: 2.234,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.231,55
BIST En Aktif Hisseler16:32
|DMSAS
|6,31
|553.363
|% 105,54
|
|CMENT
|616,00
|7.383.376
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.224.615
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|35.337.930
|% 9,99
|
|LMKDC
|36,38
|2.432.154.362
|% 9,98
|
|FONET
|34,66
|184.442.670
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,00
|7.767.954
|% -9,50
|
|MMCAS
|14,63
|7.706.796
|% -8,62
|
|DGATE
|52,50
|41.550.452
|% -8,54
|
|DESPC
|54,75
|92.656.561
|% -7,75
|
|THYAO
|272,50
|5.104.993.355
|% 0,18
|
|EREGL
|44,54
|2.876.809.545
|% 0,18
|
|OBAMS
|50,65
|2.472.851.494
|% 3,37
|
|LMKDC
|36,38
|2.432.154.362
|% 9,98
|
|TUPRS
|164,80
|2.346.108.127
|% 0,98
|
|ISCTR
|10,45
|1.935.852.532
|% -1,42
|
|EKGYO
|10,83
|1.319.023.091
|% 0,84
|
|ZOREN
|5,20
|535.956.223
|% 1,36
|
|YKBNK
|21,90
|1.699.841.259
|% -1,62
|
|AKFGY
|2,68
|202.168.671
|% -1,47
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1241
|32,1263
|% 0,26
|
|Euro
|35,1856
|35,1994
|% 0,10
|
|Sterlin
|41,4105
|41,6181
|% -0,55
|
|Frank
|36,7813
|36,9657
|% -0,65
|
|Riyal
|8,6392
|8,6825
|% -0,42
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|24,99
|% 0,66
|
|Platin
|930,77
|931,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,50
|1.088,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,79
|84,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,20
|2.162,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:32
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16:47MOGAN
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 055, 454 adet işlem
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16:45AVGYO
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 133, 000 adet işlem
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16:44XU100
Endeks 8, 907 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 60, 032.00 milyon TL de
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16:44TMPOL
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 109.50 lira fiyatla işlem gören hissede 770, 541 adet işlem
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16:42DMSAS
Yüzde 108.14 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 353, 224 adet işlem