***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.03.2022 15:46
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Mazars Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali yet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 14.03.2022 tarihli toplantısında
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Mazars Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş 'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010327
BIST
17:042.084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 29,79
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
17:0414,8051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0398
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
17:0416,2651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1272
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
17:04931,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -9,70
|Açılış
|: 931,63
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler17:02
|BOBET
|4,51
|53.776.957
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,78
|1.059.330
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.347.648
|% 9,98
|
|FROTO
|268,20
|1.194.226.917
|% 9,96
|
|MEPET
|2,54
|26.472.074
|% 9,96
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|172.186.966
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|139.438.697
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,55
|20.879.269
|% -8,44
|
|FORMT
|1,00
|23.243.292
|% -6,54
|
|THYAO
|26,58
|2.563.936.968
|% 0,61
|
|PETKM
|8,40
|1.482.606.833
|% 3,19
|
|KRDMD
|14,77
|1.312.081.037
|% -1,14
|
|GARAN
|11,82
|1.271.624.830
|% 0,42
|
|KCHOL
|33,52
|1.212.175.381
|% 7,09
|
|DOHOL
|3,32
|724.531.830
|% 4,08
|
|YKBNK
|3,74
|689.611.822
|% 1,36
|
|PETKM
|8,40
|1.482.606.833
|% 3,19
|
|ODAS
|1,54
|236.992.558
|% 1,32
|
|ADESE
|0,73
|87.032.343
|% 7,35
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7992
|14,8053
|% 0,27
|
|Euro
|16,2347
|16,2642
|% 0,78
|
|Sterlin
|19,2738
|19,3705
|% 0,44
|
|Frank
|15,7754
|15,8705
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9372
|3,9570
|% 0,33
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-26,97
|
|Altın Gr.
|929
|929
|-11,88
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.234
|-33,00
|
|Tam
|6.106
|6.260
|-69,48
|
|Yarım
|2.951
|3.028
|-33,61
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|-16,81
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,37
|
|B. Petrol
|105
|105
|-7,35
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866