Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

14.03.2022 15:46
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Mazars Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali yet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 14.03.2022 tarihli toplantısında
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Mazars Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş 'nin  bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010327


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:042.084
Değişim :  1,45% |  29,79
Açılış :  2.066  
Önceki Kapanış :  2.054  
En Yüksek
2.093 En Düşük
2.066
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOBET 4,51 53.776.957 % 10,00  
RAYSG 11,78 1.059.330 % 9,99  
CLEBI 212,60 23.347.648 % 9,98  
FROTO 268,20 1.194.226.917 % 9,96  
MEPET 2,54 26.472.074 % 9,96  
daha fazla
17:02 Alış Satış %  
Dolar 14,7992 14,8053 % 0,27  
Euro 16,2347 16,2642 % 0,78  
Sterlin 19,2738 19,3705 % 0,44  
Frank 15,7754 15,8705 % 0,29  
Riyal 3,9372 3,9570 % 0,33  
daha fazla
17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.956 -26,97  
Altın Gr. 929 929 -11,88  
Cumhuriyet 6.141 6.234 -33,00  
Tam 6.106 6.260 -69,48  
Yarım 2.951 3.028 -33,61  
Çeyrek 1.480 1.514 -16,81  
Gümüş.Ons 25,01 25,04 -0,80  
Gümüş Gr. 11,88 11,90 -0,37  
B. Petrol 105 105 -7,35  
Seans Raporu 17:02
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru