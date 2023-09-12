***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu
12.09.2023 17:07
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2021-05.09.2023
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirket Aktifinde Yer Alan Depo (Maddi Duran Varlık)'nun Değerlemesi
Rapor Tarihi
11.09.2023
Açıklamalar
Şirketimizce 22.12.2021 tarihinde Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 22.12.2021 tarih ve Özel 2021-2150 sayılı rapor dikkate alınarak 19.491.525,43.- TL (KDV Dahil 23.000.000.-TL) üzerinden peşin olarak alınan Ankara İli Kazan İlçesi Saray Mahallesinde yer alan Depo (Maddi Duran Varlık) Şirketimizin 05.09.2023 tarih ve 2023/15 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından maliyet yöntemine göre değerlenmiş ve yapılan değerleme sonucunda 11.09.2023 tarih Özel 2023/971 sayılı rapor hazırlanarak 12.09.2023 tarihinde tarafımıza teslim edilmiştir.
Söz konusu değerleme sonucuna göre Deponun (Maddi Duran Varlık) satış fiyatı 98.300.000.- TL (KDV dahil 117.960.000.- TL) olarak belirlenmiş olup, değerleme sonucu tespit edilen yeni değer, TMS/TFRS'ye göre hazırlanacak 30.09.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup, ayrıntılı açıklamalar ilgili dipnotlarda yer alacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194189
BIST