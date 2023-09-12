***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.12.2021-05.09.2023Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiŞirket Aktifinde Yer Alan Depo (Maddi Duran Varlık)'nun DeğerlemesiRapor Tarihi11.09.2023AçıklamalarŞirketimizce 22.12.2021 tarihinde Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 22.12.2021 tarih ve Özel 2021-2150 sayılı rapor dikkate alınarak 19.491.525,43.- TL (KDV Dahil 23.000.000.-TL) üzerinden peşin olarak alınan Ankara İli Kazan İlçesi Saray Mahallesinde yer alan Depo (Maddi Duran Varlık) Şirketimizin 05.09.2023 tarih ve 2023/15 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından maliyet yöntemine göre değerlenmiş ve yapılan değerleme sonucunda 11.09.2023 tarih Özel 2023/971 sayılı rapor hazırlanarak 12.09.2023 tarihinde tarafımıza teslim edilmiştir.Söz konusu değerleme sonucuna göre Deponun (Maddi Duran Varlık) satış fiyatı 98.300.000.- TL (KDV dahil 117.960.000.- TL) olarak belirlenmiş olup, değerleme sonucu tespit edilen yeni değer, TMS/TFRS'ye göre hazırlanacak 30.09.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup, ayrıntılı açıklamalar ilgili dipnotlarda yer alacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194189BIST