***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 61.153.539 40.838.898 29.904.149 15.891.929Satışların Maliyeti12 -50.402.453 -34.409.599 -24.511.968 -13.027.970TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.751.086 6.429.299 5.392.181 2.863.959BRÜT KAR (ZARAR)10.751.086 6.429.299 5.392.181 2.863.959Genel Yönetim Giderleri13.a -1.938.355 -1.227.926 -941.747 -487.554Pazarlama Giderleri13.b -3.661.113 -1.918.549 -1.946.129 -776.161Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.a 9.266.697 2.651.172 1.809.529 997.617Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15.b -3.310.821 -820.232 -689.686 536.672ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.107.494 5.113.764 3.624.148 3.134.533Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 533.140 57.545 163.696 27.187FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.640.634 5.171.309 3.787.844 3.161.720Finansman Gelirleri17.a 70.172 0 0 0Finansman Giderleri17.b -257.611 -268.221 -121.834 -136.819SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.453.195 4.903.088 3.666.010 3.024.901Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.460.055 -1.081.039 -918.321 -661.986Dönem Vergi (Gideri) Geliri18.a -2.460.686 -1.193.803 -1.146.342 -502.566Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18.a 631 112.764 228.021 -159.420SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.993.140 3.822.049 2.747.689 2.362.915DÖNEM KARI (ZARARI)8.993.140 3.822.049 2.747.689 2.362.915Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.993.140 3.822.049 2.747.689 2.362.915Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.339.263 -1.516.893Dönem Karı (Zararı)8.993.140 3.822.049Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.993.140 3.822.049Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.614.575 2.125.692Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 548.248 301.752Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-207.799 425.317Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -365.670 175.211Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 157.871 250.106Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler185.881 24.864Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 185.881 24.864Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-171.810 292.720Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15-16-17 -345.207 -14.891Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15-17 173.397 307.611Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.a 2.460.055 1.081.039Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-200.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -200.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.282.879 -6.113.701Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.150.885 8.240.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-188.938 150.101Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.136.192 -1.516.118Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-25.292 625.330Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.929.340 -11.863.048Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.595.050 -1.990.793İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.806 240.293Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.890.594 -165.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9.c -26.970 -10.344Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.524.361 -1.340.589YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI23.924 -169.949Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-177.943 -184.698Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-54.700 -181.692Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-123.243 -3.006Alınan Faiz201.867 14.749FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.516.435 3.644.592Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.250.000 12.332.372Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.969.764 -8.308.543Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.969.764 -8.308.543Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-180.723 -201.431Ödenen Temettüler-456.367 0Ödenen Faiz-159.581 -177.806YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.846.752 1.957.750NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.846.752 1.957.750DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.373.791 12.746.944DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.220.543 14.704.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 29.220.543 21.373.791Ticari Alacaklar35.046.004 44.836.170İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20.a 307.094 242.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 34.738.910 44.593.733Diğer Alacaklar35.824 1.217.830Stoklar5 16.439.272 13.460.951Peşin Ödenmiş Giderler117.298 92.006İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler117.298 92.006Diğer Dönen Varlıklar50.162 56.968İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar50.162 56.968ARA TOPLAM80.909.103 81.037.716TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR80.909.103 81.037.716DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 568.543 2.034.424Kullanım Hakkı Varlıkları435.000 470.226Maddi Olmayan Duran Varlıklar110.826 45.158Ertelenmiş Vergi Varlığı18.b 1.091.009 1.055.611TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.205.378 3.605.419TOPLAM VARLIKLAR83.114.481 84.643.135KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 0 2.002.210Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 2.035.164 1.961.012İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.035.164 1.961.012Banka Kredileri7 1.643.933 1.641.745Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 391.231 319.267Ticari Borçlar18.897.048 20.899.556İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20.c 0 984.209İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 18.897.048 19.915.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.a 462.490 291.007Diğer Borçlar987.754 2.681.798İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar987.754 2.681.798Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.578.682 4.025.961İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.578.682 4.025.961Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18.a 1.129.084 2.192.759Kısa Vadeli Karşılıklar219.948 108.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9.b 219.948 108.649ARA TOPLAM28.310.170 34.162.952TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.310.170 34.162.952UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.869.330 2.512.029İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.869.330 2.512.029Banka Kredileri7 1.460.058 2.184.936Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 409.272 327.093Uzun Vadeli Karşılıklar982.168 769.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.c 982.168 769.394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.851.498 3.281.423TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.161.668 37.444.375ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.952.813 47.198.760Ödenmiş Sermaye11.a 32.000.000 32.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-744.566 -628.172Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.b 1.573.902 196.595Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11.c 10.130.337 398.784Net Dönem Karı veya Zararı8.993.140 15.231.553TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.952.813 47.198.760TOPLAM KAYNAKLAR83.114.481 84.643.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 -672.775 -672.775 196.595 25.428.525 6.470.259 31.922.604 31.922.604Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.470.259 -6.470.259 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.586 -5.586 3.822.049 3.816.463 3.816.463Dönem Karı (Zararı)3.822.049 3.822.049 3.822.049Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.586 -5.586 -5.586 -5.586Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı Avansları