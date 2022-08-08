***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 18:31
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 177.462.330 61.153.539 107.481.012 29.904.149
Satışların Maliyeti
12 -145.426.361 -50.402.453 -90.740.667 -24.511.968
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.035.969 10.751.086 16.740.345 5.392.181
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
32.035.969 10.751.086 16.740.345 5.392.181
Genel Yönetim Giderleri
13.a -4.762.705 -1.938.355 -3.029.866 -941.747
Pazarlama Giderleri
13.b -6.480.089 -3.661.113 -3.942.379 -1.946.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.a 12.625.619 9.266.697 -1.715.090 1.809.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15.b -6.992.378 -3.310.821 -1.529.206 -689.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.426.416 11.107.494 6.523.804 3.624.148
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.210.651 533.140 14.407.725 163.696
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.637.067 11.640.634 20.931.529 3.787.844
Finansman Gelirleri
16.a 16.423.219 70.172 16.284.257 0
Finansman Giderleri
16.b -5.902.212 -257.611 -3.290.767 -121.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.158.074 11.453.195 33.925.019 3.666.010
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.549.031 -2.460.055 -3.899.329 -918.321
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17.a -6.657.352 -2.460.686 -3.402.543 -1.146.342
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.a 108.321 631 -496.786 228.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.609.043 8.993.140 30.025.690 2.747.689
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.609.043 8.993.140 30.025.690 2.747.689
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.609.043 8.993.140 30.025.690 2.747.689
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.228.709 11.339.263
Dönem Karı (Zararı)
46.609.043 8.993.140
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.609.043 8.993.140
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.697.723 2.614.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.052.701 548.248
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-231.464 -207.799
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -276.970 -365.670
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 45.506 157.871
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
254.486 185.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 254.486 185.881
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.207.248 -171.810
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15-16 -2.513.695 -345.207
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15-16 1.306.447 173.397
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.919.359 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.039.090 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
21 -16.039.090 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.a 6.549.031 2.460.055
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-156.780 -200.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-156.780 -200.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.932.903 3.282.879
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.657.616 10.150.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.657.616 10.150.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.252.003 -188.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.252.003 -188.938
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.997.630 -3.136.192
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.425.051 -25.292
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.560.772 -1.929.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
76.560.772 -1.929.340
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.648.519 -1.595.050
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.648.519 -1.595.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.809.894 6.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.809.894 6.806
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.583 14.890.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9.c 0 -26.970
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.207.126 -3.524.361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.197.963 23.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.390.303 -177.943
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -3.390.303 -54.700
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-123.243
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
201.867
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 -79.807.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.089 -3.516.435
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.450.000 1.250.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13.450.000 1.250.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.728.538 -3.969.764
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.728.538 -3.969.764
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-177.861 -180.723
Ödenen Temettüler
-456.367
Ödenen Faiz
-325.512 -159.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-95.208.583 7.846.752
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.250.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-89.957.702 7.846.752
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.972.420 21.373.791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.014.718 29.220.543
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.014.718 115.972.420
Finansal Yatırımlar
95.846.750
Vadeli Mevduatlar
21 95.846.750
Ticari Alacaklar
86.305.943 63.637.929
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19.a 7.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 86.298.072 63.637.929
Diğer Alacaklar
2.633.122 75.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.633.122 75.906
Stoklar
5 71.778.690 18.826.566
Peşin Ödenmiş Giderler
20.223.973 798.922
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.223.973 798.922
Diğer Dönen Varlıklar
7.167.199 1.357.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.167.199 1.357.305
ARA TOPLAM
309.970.395 200.669.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
309.970.395 200.669.048
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
6 23.337.145 20.380.085
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.679.702 222.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
944.566 1.137.781
Peşin Ödenmiş Giderler
41.673 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.673 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17.b 375.368 246.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.378.454 21.986.617
TOPLAM VARLIKLAR
337.348.849 222.655.665
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.500.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.500.000 0
Banka Kredileri
1.500.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.178.679 1.936.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.178.679 1.936.077
Banka Kredileri
7 1.573.293 1.647.241
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 605.386 288.836
Ticari Borçlar
108.167.115 34.120.038
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19.b 0 169.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 108.167.115 33.950.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.a 294.497 483.144
Diğer Borçlar
1.575.986 1.905.420
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 3.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.575.986 1.902.420
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.319.019 4.962.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.319.019 4.962.313
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17.a 3.402.093 8.951.867
Kısa Vadeli Karşılıklar
212.217 196.940
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.b 212.217 196.940
ARA TOPLAM
118.649.606 52.555.799
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.649.606 52.555.799
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.665.086 982.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.665.086 982.884
Banka Kredileri
7 0 707.149
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.665.086 275.735
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.570.963 1.185.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.c 1.570.963 1.185.790
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.236.049 2.168.674
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.885.655 54.724.473
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
214.463.194 167.931.192
Ödenmiş Sermaye
11.a 45.000.000 45.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
59.749.395 59.749.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-973.886 -896.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-973.886 -896.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-973.886 -896.845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.573.902 1.573.902
Yasal Yedekler
11.b 1.573.902 1.573.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.c 62.504.740 10.130.337
Net Dönem Karı veya Zararı
46.609.043 52.374.403
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
214.463.194 167.931.192
TOPLAM KAYNAKLAR
337.348.849 222.655.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -628.172 -628.172 196.595 398.784 15.231.553 47.198.760 47.198.760
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.231.553 -15.231.553 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.394 -116.394 8.993.140 8.876.746 8.876.746
Dönem Karı (Zararı)
8.993.140 8.993.140 8.993.140
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.394 -116.394 -116.394 -116.394
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
1.377.307 -5.500.000 -4.122.693 -4.122.693
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -744.566 -744.566 1.573.902 10.130.337 8.993.140 51.952.813 51.952.813
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 59.749.395 -896.845 -896.845 1.573.902 10.130.337 52.374.403 167.931.192 167.931.192
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
52.374.403 -52.374.403 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.041 -77.041 46.609.043 46.532.002 46.532.002
Dönem Karı (Zararı)
46.609.043 46.609.043 46.609.043
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.041 -77.041 -77.041 -77.041
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 59.749.395 -973.886 -973.886 1.573.902 62.504.740 46.609.043 214.463.194 214.463.194
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.609.043 8.993.140 30.025.690 2.747.689
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-77.041 -116.394 228.463 -136.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-97.520 -151.161 284.360 -175.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.479 34.767 -55.897 39.685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.b 20.479 34.767 -55.897 39.685
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-77.041 -116.394 228.463 -136.065
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.532.002 8.876.746 30.254.153 2.611.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.532.002 8.876.746 30.254.153 2.611.624
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053101
BIST