***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 177.462.330 61.153.539 107.481.012 29.904.149Satışların Maliyeti12 -145.426.361 -50.402.453 -90.740.667 -24.511.968TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.035.969 10.751.086 16.740.345 5.392.181Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)32.035.969 10.751.086 16.740.345 5.392.181Genel Yönetim Giderleri13.a -4.762.705 -1.938.355 -3.029.866 -941.747Pazarlama Giderleri13.b -6.480.089 -3.661.113 -3.942.379 -1.946.129Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.a 12.625.619 9.266.697 -1.715.090 1.809.529Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15.b -6.992.378 -3.310.821 -1.529.206 -689.686ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.426.416 11.107.494 6.523.804 3.624.148Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.210.651 533.140 14.407.725 163.696FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.637.067 11.640.634 20.931.529 3.787.844Finansman Gelirleri16.a 16.423.219 70.172 16.284.257 0Finansman Giderleri16.b -5.902.212 -257.611 -3.290.767 -121.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.158.074 11.453.195 33.925.019 3.666.010Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.549.031 -2.460.055 -3.899.329 -918.321Dönem Vergi (Gideri) Geliri17.a -6.657.352 -2.460.686 -3.402.543 -1.146.342Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17.a 108.321 631 -496.786 228.021SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)46.609.043 8.993.140 30.025.690 2.747.689DÖNEM KARI (ZARARI)46.609.043 8.993.140 30.025.690 2.747.689Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.609.043 8.993.140 30.025.690 2.747.689Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.228.709 11.339.263Dönem Karı (Zararı)46.609.043 8.993.140Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)46.609.043 8.993.140Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.697.723 2.614.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.052.701 548.248Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-231.464 -207.799Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -276.970 -365.670Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 45.506 157.871Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler254.486 185.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 254.486 185.881Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.207.248 -171.810Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15-16 -2.513.695 -345.207Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15-16 1.306.447 173.397Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.919.359 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-16.039.090 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler21 -16.039.090 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.a 6.549.031 2.460.055Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-156.780 -200.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-156.780 -200.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.932.903 3.282.879Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.657.616 10.150.885İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.657.616 10.150.885Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.252.003 -188.938İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.252.003 -188.938Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-52.997.630 -3.136.192Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-19.425.051 -25.292Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.560.772 -1.929.340İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)76.560.772 -1.929.340Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.648.519 -1.595.050İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.648.519 -1.595.050İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.809.894 6.806Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.809.894 6.806Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.583 14.890.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9.c 0 -26.970Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.207.126 -3.524.361YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-83.197.963 23.924Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.390.303 -177.943Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -3.390.303 -54.700Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-123.243Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz201.867Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21 -79.807.660FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI218.089 -3.516.435Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13.450.000 1.250.000Kredilerden Nakit Girişleri13.450.000 1.250.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.728.538 -3.969.764Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.728.538 -3.969.764Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-177.861 -180.723Ödenen Temettüler-456.367Ödenen Faiz-325.512 -159.581YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-95.208.583 7.846.752Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.250.881NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-89.957.702 7.846.752DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ115.972.420 21.373.791DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.014.718 29.220.543Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 26.014.718 115.972.420Finansal Yatırımlar95.846.750Vadeli Mevduatlar21 95.846.750Ticari Alacaklar86.305.943 63.637.929İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19.a 7.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 86.298.072 63.637.929Diğer Alacaklar2.633.122 75.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.633.122 75.906Stoklar5 71.778.690 18.826.566Peşin Ödenmiş Giderler20.223.973 798.922İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.223.973 798.922Diğer Dönen Varlıklar7.167.199 1.357.305İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.167.199 1.357.305ARA TOPLAM309.970.395 200.669.048TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR309.970.395 200.669.048DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Maddi Duran Varlıklar6 23.337.145 20.380.085Kullanım Hakkı Varlıkları2.679.702 222.183Maddi Olmayan Duran Varlıklar944.566 1.137.781Peşin Ödenmiş Giderler41.673 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler41.673 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17.b 375.368 246.568TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.378.454 21.986.617TOPLAM VARLIKLAR337.348.849 222.655.665KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.500.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.500.000 0Banka Kredileri1.500.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.178.679 1.936.077İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.178.679 1.936.077Banka Kredileri7 1.573.293 1.647.241Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 605.386 288.836Ticari Borçlar108.167.115 34.120.038İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19.b 0 169.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 108.167.115 33.950.788Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.a 294.497 483.144Diğer Borçlar1.575.986 1.905.420İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 3.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.575.986 1.902.420Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.319.019 4.962.313İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.319.019 4.962.313Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17.a 3.402.093 8.951.867Kısa Vadeli Karşılıklar212.217 196.940Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.b 212.217 196.940ARA TOPLAM118.649.606 52.555.799TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER118.649.606 52.555.799UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.665.086 982.884İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.665.086 982.884Banka Kredileri7 0 707.149Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.665.086 275.735Uzun Vadeli Karşılıklar1.570.963 1.185.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.c 1.570.963 1.185.790TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.236.049 2.168.674TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER122.885.655 54.724.473ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar214.463.194 167.931.192Ödenmiş Sermaye11.a 45.000.000 45.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları59.749.395 59.749.395Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-973.886 -896.845Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-973.886 -896.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-973.886 -896.845Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.573.902 1.573.902Yasal Yedekler11.b 1.573.902 1.573.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11.c 62.504.740 10.130.337Net Dönem Karı veya Zararı46.609.043 52.374.403TOPLAM ÖZKAYNAKLAR214.463.194 167.931.192TOPLAM KAYNAKLAR337.348.849 222.655.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 -628.172 -628.172 196.595 398.784 15.231.553 47.198.760 47.198.760Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler15.231.553 -15.231.553 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-116.394 -116.394 8.993.140 8.876.746 8.876.746Dönem Karı (Zararı)8.993.140 8.993.140 8.993.140Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-116.394 -116.394 -116.394 -116.394Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları1.377.307 -5.500.000 -4.122.693 -4.122.693Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 -744.566 -744.566 1.573.902 10.130.337 8.993.140 51.952.813 51.952.813Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 59.749.395 -896.845 -896.845 1.573.902 10.130.337 52.374.403 167.931.192 167.931.192Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler52.374.403 -52.374.403 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-77.041 -77.041 46.609.043 46.532.002 46.532.002Dönem Karı (Zararı)46.609.043 46.609.043 46.609.043Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-77.041 -77.041 -77.041 -77.041Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 59.749.395 -973.886 -973.886 1.573.902 62.504.740 46.609.043 214.463.194 214.463.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)46.609.043 8.993.140 30.025.690 2.747.689DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-77.041 -116.394 228.463 -136.065Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-97.520 -151.161 284.360 -175.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.479 34.767 -55.897 39.685Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15.b 20.479 34.767 -55.897 39.685Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-77.041 -116.394 228.463 -136.065TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.532.002 8.876.746 30.254.153 2.611.624Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.532.002 8.876.746 30.254.153 2.611.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053101BIST