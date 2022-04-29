***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
29.04.2022 15:39
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
29/04/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Başkent Vergi Dairesine sunulmuştur. Söz konusu beyannamenin ekinde yer alan ek mali tablolar vergi mevzuatı uyarınca düzenlenmiş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025534
BIST
16:272.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -16,00
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:2714,8623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0727
|Açılış
|: 14,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8623
En Düşük
14,7579
16:2715,6484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0902
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:27911,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 10,76
|Açılış
|: 911,25
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ARENA
|14,30
|22.904.463
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.475.607
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.576.776
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.763.205
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.026.787
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,94
|30.526.910
|% -8,50
|
|TKFEN
|19,61
|556.721.183
|% -6,53
|
|THYAO
|40,54
|3.015.605.637
|% 0,10
|
|GARAN
|14,97
|1.177.149.888
|% -0,07
|
|SISE
|17,96
|1.169.240.263
|% 1,41
|
|AKBNK
|8,82
|1.031.965.027
|% -1,67
|
|TUPRS
|235,00
|903.920.950
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,60
|779.385.290
|% -1,89
|
|ODAS
|2,42
|441.881.909
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,16
|207.311.125
|% -4,13
|
|YKBNK
|4,83
|653.139.736
|% -1,63
|
|AKBNK
|8,82
|1.031.965.027
|% -1,67
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8510
|14,8623
|% 0,49
|
|Euro
|15,6397
|15,6484
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,5996
|18,6928
|% 1,29
|
|Frank
|15,2278
|15,3195
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9490
|3,9688
|% 0,51
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|15,10
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,79
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.171
|99,00
|
|Tam
|6.050
|6.201
|98,64
|
|Yarım
|2.924
|3.000
|47,72
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|23,86
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,61
|
Seans Raporu
16:27
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-
16:42DERHL
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 556, 031 adet işlem
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16:40PNSUT
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 24.78 lira fiyatla işlem gören hissede 293, 049 adet işlem
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16:39ENJSA
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 036, 945 adet işlem
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16:38XU100
Endeks 2, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 22, 648.00 milyon TL de
-
16:38ENJSA
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 011, 710 adet işlem