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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

29.04.2022 15:39
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
29/04/2022
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Başkent Vergi Dairesine sunulmuştur. Söz konusu beyannamenin ekinde yer alan ek mali tablolar vergi mevzuatı uyarınca düzenlenmiş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025534


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