***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket genel kurulu 16 05 2022 tarihinde Ankara'da yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEDTA00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 0,0000000 0 0 0,0000000 0 0B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 0 0Ek AçıklamalarŞirket yönetim kurulu 15 04 2022 tarihli toplantısında 2021 Yasal Kayıtlarına göre kanunen ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra olağanüstü yedeklerde bulunan 49.755.682,85 TL tutarındaki karının güncel finansal durum dikkate alınarak Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile Şirket Geçmiş Yıllar Karları olarak muhasebeleştirilmesi önerimizin Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.Şirket genel kurulu 16 05 2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu önerisi kabul edilerek 49.755.682,85 TL tutarındaki karının güncel finansal durum dikkate alınarak Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile Şirket Geçmiş Yıllar Karları olarak muhasebeleştirilmesi kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 E-Data Kar Dagıtım Tablosu 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUE-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.573.902Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 66.573.715 57.600.889,384. Vergiler ( - ) 14.119.312 13.233.784,375. Net Dönem Kârı 52.374.403 44.367.105,016. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 846.263,077. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.618.720,15 2.618.720,158. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 49.755.682,85 41.748.384,86Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 49.755.682,85 41.748.384,8620. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz 15 04 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2021 Yasal Kayıtlarına göre kanunen ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra olağanüstü yedeklerde bulunan 49.755.682,85 TL tutarındaki karının güncel finansal durum dikkate alınarak Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile Şirket Geçmiş Yıllar Karları olarak muhasebeleştirilmesi önerimizin Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030544BIST