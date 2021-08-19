***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.06.2015 tarihinden bu yana ürünlerinin distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Ivanti Inc ile olan distribütörlük sözleşmemiz 01.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 09.08.2021 tarihinde yenilenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959237BIST