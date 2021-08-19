***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2021 14:21
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2015 tarihinden bu yana ürünlerinin distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Ivanti Inc ile olan distribütörlük sözleşmemiz 01.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 09.08.2021 tarihinde yenilenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959237
BIST
14:301.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,81
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
14:308,5152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0672
|Açılış
|: 8,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
14:309,9774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0625
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
14:30489,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,25
|Açılış
|: 489,91
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler14:30
|PENTA
|88,00
|11.522.970
|% 13,84
|
|DOBUR
|23,10
|2.110.993
|% 13,35
|
|KTSKR
|52,80
|80.512.154
|% 13,21
|
|DMSAS
|7,71
|58.638.385
|% 12,23
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|VAKKO
|10,52
|22.652.094
|% -7,64
|
|BRYAT
|384,40
|65.636.528
|% -7,48
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|6.892.967
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,31
|469.612.694
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,77
|431.909.897
|% -3,36
|
|SISE
|8,73
|416.143.113
|% 1,28
|
|THYAO
|12,27
|377.222.879
|% 0,16
|
|EREGL
|18,61
|343.311.089
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,87
|304.720.521
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,55
|164.705.039
|% -1,54
|
|ODAS
|1,42
|83.950.399
|% 5,19
|
|KRDMD
|7,77
|431.909.897
|% -3,36
|
|GARAN
|9,31
|469.612.694
|% -0,75
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5107
|8,5152
|% 0,80
|
|Euro
|9,9729
|9,9774
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,6220
|11,6802
|% 0,30
|
|Frank
|9,2448
|9,3005
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2642
|2,2756
|% 0,80
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|0,03
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,22
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.233
|3.314
|15,92
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|7,69
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|65,86
|65,86
|-2,37
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:41XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 6, 898.00 milyon TL de
-
14:41ALKIM
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 15.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 479, 291 adet işlem
-
14:39ALKIM
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 15.76 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 468, 745 adet işlem
-
14:37BRYAT
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 384.00 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 371 adet işlem
-
14:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, BIMAS