***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz güvenlik bilgileri ve vaka yönetimi (SIEM) çözümü üreticisi SecureGate S.r.l 'nin 10.09.2021 tarihi itibariyle distribütörü olmuştur. Sözleşme İtalya menşeili üretici firma ile imzalanmıştır. Şirketimiz SecureGate firmasının ürettiği SGBox markalı çözümlerinin Türkiye'deki tek distribütörü konumundadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963575BIST