***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 14:39
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tek seferde 35.117.265,58 TL tutarında ihracat gerçekleştirmiş olup, söz konusu ihracata ilişkin tüm tahsilatlar tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047548
BIST
15:552.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 33,82
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
15:5517,8442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1170
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
15:5518,2884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1652
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
15:55989,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,33
|Açılış
|: 989,31
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler15:53
|MIPAZ
|7,28
|32.541.887
|% 9,97
|
|ANGEN
|34,92
|191.194.325
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|41.098.843
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,90
|69.512.169
|% 9,95
|
|DOBUR
|52,50
|13.392.034
|% 9,92
|
|HEDEF
|7,83
|81.883.446
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|UFUK
|82,70
|5.967.263
|% -7,13
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|THYAO
|49,96
|2.784.008.954
|% -0,18
|
|EKGYO
|3,17
|1.423.782.357
|% 0,32
|
|SISE
|21,26
|1.339.926.123
|% 1,53
|
|EREGL
|28,56
|727.662.541
|% 1,49
|
|AKBNK
|8,85
|685.069.069
|% 2,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.423.782.357
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,47
|263.774.985
|% 8,09
|
|ODAS
|3,78
|502.645.070
|% 4,13
|
|TSKB
|2,43
|312.047.764
|% 3,85
|
|YKBNK
|4,80
|603.338.183
|% 2,78
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8358
|17,8431
|% 0,65
|
|Euro
|18,2801
|18,2910
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,4659
|21,5736
|% 1,15
|
|Frank
|18,4313
|18,5424
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7336
|4,7573
|% 0,62
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-3,20
|
|Altın Gr.
|990
|990
|5,39
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.741
|26,00
|
|Tam
|6.671
|6.725
|-37,00
|
|Yarım
|3.250
|3.288
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,42
|
Seans Raporu
15:53
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-
16:08USAK
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 695, 667 adet işlem
-
16:07DZGYO
Yüzde 4.37 oranında artışla 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 888, 898 adet işlem
-
16:05RYSAS
Yüzde 8.21 oranında artışla 9.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 348, 113 adet işlem
-
16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, THYAO, VESTL
-
16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, GARAN, ISCTR