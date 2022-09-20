***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.06.2022 tarihi itibariyle 177.462,330 TL olan toplam hasılatımız içerisinde 12.566,37 TL'lık ( % 0,007) paya sahip olan, distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Malwarebytes firması ile olan sözleşmemizi Şirketimizin operasyonel yükünü azaltmak ve satışlarımızda daha yüksek ciroları yakalayabileceğimiz yeni markalara odaklanabilmek amacıyla 20.09.2022 tarihi itibariyle sonlandırmış bulunmaktayız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064254BIST