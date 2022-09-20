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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.09.2022 15:33
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

30.06.2022 tarihi itibariyle 177.462,330 TL olan toplam hasılatımız içerisinde 12.566,37 TL'lık ( %  0,007)  paya sahip olan, distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Malwarebytes firması ile olan sözleşmemizi Şirketimizin operasyonel yükünü azaltmak ve satışlarımızda daha yüksek ciroları yakalayabileceğimiz yeni markalara odaklanabilmek amacıyla 20.09.2022 tarihi itibariyle sonlandırmış bulunmaktayız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064254


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Çeyrek 1.628 1.647 -7,00  
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Gümüş Gr. 11,29 11,31 -0,19  
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