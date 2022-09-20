***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 15:33
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2022 tarihi itibariyle 177.462,330 TL olan toplam hasılatımız içerisinde 12.566,37 TL'lık ( % 0,007) paya sahip olan, distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Malwarebytes firması ile olan sözleşmemizi Şirketimizin operasyonel yükünü azaltmak ve satışlarımızda daha yüksek ciroları yakalayabileceğimiz yeni markalara odaklanabilmek amacıyla 20.09.2022 tarihi itibariyle sonlandırmış bulunmaktayız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064254
BIST
16:423.234
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 34,89
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:4218,3182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:4218,3041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0265
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:42978,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,54
|Açılış
|: 977,63
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,47
BIST En Aktif Hisseler16:40
|HDFGS
|2,75
|83.991.095
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.766.255
|% 9,99
|
|PINSU
|8,84
|93.068.241
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,60
|495.879.830
|% 9,76
|
|BIOEN
|12,86
|227.898.141
|% 9,73
|
|TSKB
|3,97
|15.624.538
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.358.138
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|6.467.092.834
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.513.551
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|6.467.092.834
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,06
|4.040.525.536
|% 2,15
|
|GARAN
|19,44
|3.897.022.617
|% -0,87
|
|HALKB
|8,21
|3.838.764.288
|% -8,27
|
|THYAO
|70,20
|3.834.646.282
|% 2,11
|
|VAKBN
|8,43
|6.467.092.834
|% -9,94
|
|EKGYO
|3,84
|2.098.142.042
|% -2,54
|
|ISCTR
|8,06
|4.040.525.536
|% 2,15
|
|HALKB
|8,21
|3.838.764.288
|% -8,27
|
|YKBNK
|6,96
|2.959.647.143
|% 3,26
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3076
|18,3167
|% 0,12
|
|Euro
|18,2814
|18,2933
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,7929
|20,8972
|% -0,13
|
|Frank
|18,8678
|18,9815
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8533
|4,8776
|% 0,22
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-15,11
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|2,00
|
|Tam
|6.661
|6.758
|-31,00
|
|Yarım
|3.246
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.647
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,10
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,19
|
|B. Petrol
|91,32
|91,32
|-0,68
|