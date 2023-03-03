***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 25.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, EDATA, TREEDTA00021 16.02.2023 141.569 0,004 21,19 -B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 21.02.2023 31.123 0,006 21,366 -B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 24.02.2023 44.375 0,009 21,439 -B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 03.03.2023 37.600 0,008 19,976Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 03.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde pay başına 19.90-20,08 TL (ağırlıklı ortalama 19,9769 TL) aralığından toplam 37.600 .- TL nominal değerli EDATA hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 03.03.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 254.667 TL olup, bu payların sermayeye oranı 0,005659'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120051BIST