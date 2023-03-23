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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

23.03.2023 18:33
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 25.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 16.02.2023 141.569 0,004 21,19 -
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 21.02.2023 31.123 0,006 21,366 -
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 24.02.2023 44.375 0,009 21,439 -
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 03.03.2023 37.600 0,008 19,976
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 15.03.2023 27.100 0,003 22,237 -
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 23.03.2023 32.523 0,007 20,271 -

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 23.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde pay başına 20,00-20,54 TL (ağırlıklı ortalama 20.2718 TL) aralığından toplam 32.523.- TL nominal değerli EDATA hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 23.03.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 314.290.- TL olup, bu payların sermayeye oranı 0,006984'e ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127497


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