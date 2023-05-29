***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.05.2023 11:46
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermeye Artırımının Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 135.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEDTA00013 9.600.000 19.200.000,000 200,00000 B Grubu B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 Hamiline
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 35.400.000 70.800.000,000 200,00000 B Grubu B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 45.000.000 90.000.000,000 200,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.05.2023
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 38.823.297
Yedek Akçeler (TL) 6.248.016
Geçmiş Yıl Karları (TL) 44.928.687
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.03.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.05.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 30.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 26.05.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermeye artırımına yönelik tescil işlemi 26 05 2023 tarih ve 10839sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tamamlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 E-DATA TTSG 26 05 2023 .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154290
BIST