***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermeye Artırımının Tamamlanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 135.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEDTA00013 9.600.000 19.200.000,000 200,00000 B Grubu B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 HamilineB Grubu, EDATA, TREEDTA00021 35.400.000 70.800.000,000 200,00000 B Grubu B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 45.000.000 90.000.000,000 200,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.05.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 38.823.297Yedek Akçeler (TL) 6.248.016Geçmiş Yıl Karları (TL) 44.928.687Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.03.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.05.2023SPK Başvuru Tarihi 16.03.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.05.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 30.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 29.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 26.05.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin bedelsiz sermeye artırımına yönelik tescil işlemi 26 05 2023 tarih ve 10839sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tamamlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 E-DATA TTSG 26 05 2023 .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154290BIST