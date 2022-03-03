***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
03.03.2022 17:38
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun 31 12 2021 Tarihi İtibari ile Kullanımına İlişkin Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006900
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 37,20
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
18:0514,1206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0308
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
18:0515,6825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0267
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
18:05874,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,29
|Açılış
|: 874,56
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|45,12
|44.897.975
|% 10,00
|
|PKENT
|374,00
|21.122.104
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.153.549.177
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|516.438.403
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|167.663.017
|% 9,95
|
|KZBGY
|44,10
|13.280.483
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,25
|144.102.858
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.489.393
|% -9,88
|
|SANEL
|9,12
|10.851.447
|% -8,16
|
|KONKA
|10,35
|148.047.279
|% -6,59
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|THYAO
|25,94
|3.532.525.765
|% -0,15
|
|EREGL
|35,34
|3.515.778.363
|% 2,49
|
|ASELS
|23,82
|2.135.633.482
|% 3,75
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,66
|803.716.280
|% 0,27
|
|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 3,40
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|DOHOL
|2,65
|362.334.309
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1110
|14,1149
|% 0,18
|
|Euro
|15,6283
|15,6694
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,7817
|18,8758
|% -0,21
|
|Frank
|15,2758
|15,3678
|% 0,19
|
|Riyal
|3,7492
|3,7680
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,51
|
|Altın Gr.
|874
|874
|2,08
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|114
|114
|1,16
|
Seans Raporu
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