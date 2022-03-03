***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artırımından Elde Edilen Fonun 31 12 2021 Tarihi İtibari ile Kullanımına İlişkin Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006900BIST