***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi3 3 2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulu 10 05 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, şirketimiz E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.. tarafından hazırlanan 31.03.2022 tarihi itibariyle halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin Rapor üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028663BIST