***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2022 15:26
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN SUNGUR YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı
TAHİR FATİH MUTLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ GENEL MÜDÜR İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
İLKER SALTOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetici Grup Yöneticisi
BURAK HOROZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetici Grup Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075895
BIST
16:464.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 76,04
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
16:4618,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
16:4618,4893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0857
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
16:46988,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,72
|Açılış
|: 989,43
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler16:46
|VAKKO
|33,88
|5.777.082
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|58.626.769
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.932.360
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.833.850
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,78
|105.731.463
|% -9,26
|
|LIDER
|48,56
|145.195.621
|% -8,38
|
|VERTU
|33,00
|157.007.757
|% -7,82
|
|PNSUT
|46,94
|81.848.501
|% -7,78
|
|PETUN
|44,44
|59.235.193
|% -7,61
|
|THYAO
|102,00
|5.112.962.487
|% 0,69
|
|SASA
|129,30
|3.708.626.951
|% 7,57
|
|ASELS
|33,54
|2.980.394.812
|% 4,10
|
|SISE
|33,22
|2.916.808.402
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,75
|2.527.602.514
|% 0,89
|
|EKGYO
|4,51
|2.463.775.480
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,38
|2.260.334.442
|% 1,85
|
|ISCTR
|9,25
|1.876.342.931
|% -0,75
|
|AKBNK
|14,75
|2.527.602.514
|% 0,89
|
|TSKB
|3,03
|487.039.298
|% 0,66
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6153
|18,6209
|% 0,08
|
|Euro
|18,4777
|18,4893
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,4301
|21,5376
|% 0,80
|
|Frank
|18,6497
|18,7620
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9398
|4,9645
|% 0,11
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|17,95
|
|Altın Gr.
|989
|990
|12,74
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.722
|51,00
|
|Tam
|6.649
|6.704
|53,00
|
|Yarım
|3.240
|3.275
|26,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.637
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,43
|
|B. Petrol
|94,96
|94,96
|2,15
|
Seans Raporu
16:46
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17:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, ARCLK, GUBRF
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17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 13 artarak (% 1.83 ) 3, 567
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17:01
VKING, RYGYO, RAYSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:01
KUTPO, MNDRS, CEOEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında