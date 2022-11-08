***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.11.2022 09:30
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN SUNGUR YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı
TAHİR FATİH MUTLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ GENEL MÜDÜR İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
İLKER SALTOĞLU Yönetici Grup Yöneticisi
BURAK HOROZ Yönetici Grup Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077794
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1023
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,5793
En Düşük
18,4157
18:0518,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0554
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,5904
En Düşük
18,4643
18:05996,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,64
|Açılış
|: 996,79
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
997,63
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YGYO
|1,11
|28.138.560
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,85
|7.449.466.601
|% 0,00
|
|KRTEK
|27,12
|65.364.906
|% 0,00
|
|LOGO
|55,10
|117.011.828
|% 0,00
|
|MGROS
|138,20
|397.898.114
|% 0,00
|
|YGYO
|1,11
|28.138.560
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,85
|7.449.466.601
|% 0,00
|
|KRTEK
|27,12
|65.364.906
|% 0,00
|
|LOGO
|55,10
|117.011.828
|% 0,00
|
|MGROS
|138,20
|397.898.114
|% 0,00
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,85
|7.449.466.601
|% 0,00
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 0,00
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 0,00
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,85
|7.449.466.601
|% 0,00
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 0,00
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5635
|18,5764
|% 0,54
|
|Euro
|18,5665
|18,5906
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,2403
|21,3468
|% 0,11
|
|Frank
|18,6326
|18,7448
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9222
|4,9469
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-2,97
|
|Altın Gr.
|995
|996
|0,52
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.670
|6.749
|1,00
|
|Yarım
|3.250
|3.300
|1,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.649
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,70
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|-0,08
|
|B. Petrol
|97,53
|97,53
|-0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58INFO
Yüzde 6.83 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 212, 982 adet işlem
-
17:56YGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 478, 037 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
-
17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
-
17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem