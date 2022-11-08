Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.11.2022 09:30
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN SUNGUR YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı
TAHİR FATİH MUTLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ GENEL MÜDÜR İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
İLKER SALTOĞLU Yönetici Grup Yöneticisi
BURAK HOROZ Yönetici Grup Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077794


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.332
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  4.230  
Önceki Kapanış :  4.332  
En Yüksek
4.339 En Düşük
4.230
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGYO 1,11 28.138.560 % 0,00  
KRDMD 13,85 7.449.466.601 % 0,00  
KRTEK 27,12 65.364.906 % 0,00  
LOGO 55,10 117.011.828 % 0,00  
MGROS 138,20 397.898.114 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5635 18,5764 % 0,54  
Euro 18,5665 18,5906 % 0,30  
Sterlin 21,2403 21,3468 % 0,11  
Frank 18,6326 18,7448 % 0,07  
Riyal 4,9222 4,9469 % 0,37  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.671 1.672 -2,97  
Altın Gr. 995 996 0,52  
Cumhuriyet 6.687 6.788 -1,00  
Tam 6.670 6.749 1,00  
Yarım 3.250 3.300 1,00  
Çeyrek 1.630 1.649 -1,00  
Gümüş.Ons 20,66 20,70 -0,10  
Gümüş Gr. 12,26 12,28 -0,08  
B. Petrol 97,53 97,53 -0,39  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru