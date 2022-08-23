***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
23.08.2022 11:15
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Synopsys, Inc
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
23/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yeni bir ürün distribütörlüğü olduğu için faaliyetlere etkisi net olarak öngörülememekle birlikte olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir
Açıklamalar
Şirketimiz, hisseleri NASDAQ'da işlem gören ve Gartner'ın yayımladığı 2022 yılı Uygulama Güvenliği Testi Çözümleri alanındaki Magic Quadrant raporunda liderler alanında bulunan, ABD menşeili üretici firma Synopsys, Inc. ile uygulama güvenliği, ürünleri Coverity, BlackDuck markaları, uygulama güvenlik açığı korelasyon çözümü Code DX markası distribütörlüğü için distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057724
BIST
11:263.096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 33,68
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:2618,1329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0677
|Açılış
|: 18,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1329
En Düşük
18,0210
11:2618,0295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0508
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:261.014,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.014,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.015,34
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:24
|BFREN
|1.306,80
|12.488.630
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.325.114
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,07
|63.030.280
|% 9,01
|
|BJKAS
|6,95
|187.663.058
|% 7,92
|
|KGYO
|17,89
|14.690.575
|% -4,84
|
|OYLUM
|3,65
|32.963.902
|% -4,70
|
|PSGYO
|4,08
|88.811.281
|% -4,00
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|THYAO
|68,25
|1.638.800.133
|% 0,74
|
|YKBNK
|5,96
|1.165.694.919
|% 2,94
|
|AKBNK
|11,09
|1.159.308.383
|% 3,07
|
|PETKM
|11,70
|937.577.048
|% -2,26
|
|EREGL
|29,70
|927.758.063
|% 0,88
|
|EKGYO
|3,89
|827.642.682
|% 0,26
|
|YKBNK
|5,96
|1.165.694.919
|% 2,94
|
|ALBRK
|2,20
|296.971.729
|% 5,26
|
|AKBNK
|11,09
|1.159.308.383
|% 3,07
|
|ISCTR
|7,87
|760.418.899
|% 5,50
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1229
|18,1285
|% 0,35
|
|Euro
|18,0075
|18,0251
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,2569
|21,3635
|% 0,40
|
|Frank
|18,6960
|18,8087
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8119
|4,8360
|% 0,43
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|4,36
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.828
|6.886
|4,00
|
|Yarım
|3.327
|3.367
|2,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,07
|
|B. Petrol
|97,26
|97,26
|0,78
|
Seans Raporu
11:24
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-
11:36FENER
Yüzde 5.54 oranında artışla 60.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 376, 665 adet işlem
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11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 63 artarak (% 1.13 ) 3, 358
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11:35XU100
Endeks 3, 094 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 19, 274.00 milyon TL de
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11:35EGEEN
Yüzde 5.59 oranında artışla 2, 419.00 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 813 adet işlem
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11:34EDIP
Yüzde 6.21 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 718, 135 adet işlem