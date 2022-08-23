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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

23.08.2022 11:15
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Synopsys, Inc
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
23/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yeni bir ürün distribütörlüğü olduğu için faaliyetlere etkisi net olarak öngörülememekle birlikte olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir
Açıklamalar

Şirketimiz, hisseleri NASDAQ'da işlem gören ve Gartner'ın yayımladığı 2022 yılı Uygulama Güvenliği Testi Çözümleri alanındaki Magic Quadrant raporunda liderler alanında bulunan, ABD menşeili üretici firma Synopsys, Inc. ile  uygulama güvenliği, ürünleri Coverity, BlackDuck markaları, uygulama güvenlik açığı korelasyon çözümü Code DX markası distribütörlüğü için    distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057724


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