***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSynopsys, IncVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih23/08/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiYeni bir ürün distribütörlüğü olduğu için faaliyetlere etkisi net olarak öngörülememekle birlikte olumlu etkisi olacağı düşünülmektedirAçıklamalarŞirketimiz, hisseleri NASDAQ'da işlem gören ve Gartner'ın yayımladığı 2022 yılı Uygulama Güvenliği Testi Çözümleri alanındaki Magic Quadrant raporunda liderler alanında bulunan, ABD menşeili üretici firma Synopsys, Inc. ile uygulama güvenliği, ürünleri Coverity, BlackDuck markaları, uygulama güvenlik açığı korelasyon çözümü Code DX markası distribütörlüğü için distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057724BIST