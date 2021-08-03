***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.08.2021 13:52
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EDATA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954376
BIST
15:091.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
15:098,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0428
|Açılış
|: 8,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3978
En Düşük
8,2921
15:099,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0577
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9945
En Düşük
9,8542
15:09487,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 487,39
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler15:08
|IDGYO
|3,63
|11.607.630
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.020.739
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|35.213.897
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.287.543
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.185.886
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.490.937
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,48
|142.190.807
|% -6,30
|
|BAYRK
|9,39
|30.699.382
|% -6,19
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|GARAN
|8,75
|1.032.249.444
|% 2,34
|
|EREGL
|19,99
|707.715.718
|% 1,47
|
|SISE
|7,78
|691.088.748
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,45
|501.400.819
|% 1,24
|
|THYAO
|12,78
|446.908.952
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,45
|501.400.819
|% 1,24
|
|GARAN
|8,75
|1.032.249.444
|% 2,34
|
|KARSN
|4,07
|385.174.920
|% -1,21
|
|SISE
|7,78
|691.088.748
|% 0,78
|
|PEKGY
|1,00
|85.501.630
|% 3,09
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3848
|8,3885
|% 0,49
|
|Euro
|9,9693
|9,9743
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,6192
|11,6774
|% 0,53
|
|Frank
|9,2297
|9,2853
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2245
|2,2357
|% 0,24
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,37
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-4,55
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-2,20
|
|Çeyrek
|777
|795
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,02
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|0,23
|