***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2021 15:59
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960209
BIST
17:141.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,53
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:148,4147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:149,8985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0072
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:14489,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,12
|Açılış
|: 489,06
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:14
|GESAN
|24,86
|15.441.143
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.050.266
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|740.654.451
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.163.990
|% 9,99
|
|SUMAS
|96,30
|1.240.246
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.677.007
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|VBTYZ
|23,10
|67.307.719
|% -6,63
|
|EDATA
|17,18
|81.017.652
|% -6,58
|
|SANFM
|20,96
|5.876.321
|% -5,42
|
|THYAO
|12,80
|1.179.537.588
|% 2,48
|
|GARAN
|9,52
|956.383.247
|% -0,31
|
|BRLSM
|12,11
|740.654.451
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,75
|613.780.212
|% 1,04
|
|EREGL
|18,71
|500.959.804
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,58
|361.480.616
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|220.023.204
|% 0,54
|
|GARAN
|9,52
|956.383.247
|% -0,31
|
|THYAO
|12,80
|1.179.537.588
|% 2,48
|
|KRDMD
|7,75
|613.780.212
|% 1,04
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4127
|8,4147
|% -0,06
|
|Euro
|9,8933
|9,8985
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,5070
|11,5647
|% -0,20
|
|Frank
|9,1825
|9,2378
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% -0,14
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,80
|
|Altın Gr.
|489
|489
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.242
|3.291
|-9,00
|
|Tam
|3.228
|3.310
|-6,77
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|-3,27
|
|Çeyrek
|783
|800
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|69,77
|69,77
|1,40
|
Seans Raporu
17:14
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17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, SISE, HALKB
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