***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.08.2021 17:04
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EDATA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960599
BIST
17:301.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,88
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:308,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3997
En Düşük
8,3461
17:309,8916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0239
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:30483,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,99
|Açılış
|: 483,77
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,78
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:30
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|56.667.282
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.414.379
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.782.147
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.698.709
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.162.002
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.717.081
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,10
|23.321.540
|% -9,78
|
|SNGYO
|4,03
|92.841.853
|% -8,82
|
|THYAO
|12,78
|1.442.142.398
|% 2,24
|
|GARAN
|9,48
|999.452.270
|% -0,52
|
|BRLSM
|11,28
|770.176.021
|% -6,93
|
|GESAN
|24,62
|587.717.081
|% -9,95
|
|PETKM
|6,13
|455.627.210
|% 0,16
|
|MRGYO
|1,14
|423.181.255
|% -6,56
|
|ODAS
|1,47
|239.148.333
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,55
|356.024.587
|% 0,00
|
|THYAO
|12,78
|1.442.142.398
|% 2,24
|
|GARAN
|9,48
|999.452.270
|% -0,52
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3949
|8,3997
|% 0,34
|
|Euro
|9,8860
|9,8916
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,4894
|11,5470
|% 0,07
|
|Frank
|9,1139
|9,1688
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2319
|2,2431
|% 0,34
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-0,33
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,64
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,40
|
Seans Raporu
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