***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.12.2021 14:45
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hülya Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981937
BIST
17:102.007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 26,13
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:1013,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,2900
|Açılış
|: 13,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:1015,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 0,4142
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6313
En Düşük
15,1751
17:10786,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 11,68
|Açılış
|: 786,06
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:10
|BAGFS
|13,97
|11.449.599
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|860.912.623
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.807.093
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.285.890
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|119.304.113
|% -9,97
|
|THYAO
|20,42
|4.536.492.348
|% 6,35
|
|SISE
|14,92
|4.291.679.282
|% 1,70
|
|GARAN
|11,98
|4.059.662.108
|% 1,27
|
|ASELS
|23,98
|2.320.044.024
|% 3,90
|
|KRDMD
|9,78
|2.203.994.515
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,54
|1.823.224.959
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,62
|1.437.929.489
|% 1,40
|
|GARAN
|11,98
|4.059.662.108
|% 1,27
|
|TSKB
|1,65
|531.506.271
|% 1,85
|
|SISE
|14,92
|4.291.679.282
|% 1,70
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7507
|13,7801
|% 2,15
|
|Euro
|15,5785
|15,6313
|% 2,72
|
|Sterlin
|18,0717
|18,1623
|% 1,47
|
|Frank
|14,8090
|14,8982
|% 1,93
|
|Riyal
|3,6465
|3,6648
|% 1,73
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-3,56
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,68
|
|Cumhuriyet
|5.197
|5.275
|24,00
|
|Tam
|5.175
|5.306
|22,69
|
|Yarım
|2.501
|2.567
|10,98
|
|Çeyrek
|1.255
|1.283
|5,49
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,23
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SASA, KOZAA
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 01 artarak (% 1.42 ) 1, 782
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, BAGFS, MZHLD, ISBIR, DOBUR, ETYAT, AYES, RNPOL, HEDEF, HEKTS
-
17:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CRDFA, TUREX, QNBFL, KZBGY, MMCAS, EGEPO, SELVA, PEKGY, UTPYA, GESAN
-
17:25
HEDEF, TAVHL, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında