***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.01.2022 16:29
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Eren Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995177
BIST
16:482.029
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 48,68
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.029
En Düşük
1.959
16:4813,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0184
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
16:4815,3854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0682
|Açılış
|: 15,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
16:48794,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,04
|Açılış
|: 794,50
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler16:46
|SANEL
|7,92
|44.649.067
|% 10,00
|
|HLGYO
|2,75
|146.500.710
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,74
|32.514.590
|% 10,00
|
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|KAPLM
|40,80
|32.721.831
|% 9,97
|
|CRDFA
|2,70
|38.046.098
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|4.011.085
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|13.083.908
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.469.165
|% -9,87
|
|THYAO
|27,28
|3.602.823.626
|% 1,49
|
|KRDMD
|12,07
|2.911.548.169
|% 1,86
|
|GARAN
|11,90
|2.419.664.999
|% 3,30
|
|SISE
|14,08
|2.327.628.400
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,05
|2.179.706.629
|% 6,30
|
|YKBNK
|4,05
|2.179.706.629
|% 6,30
|
|EKGYO
|2,45
|1.018.849.828
|% 2,94
|
|KRDMD
|12,07
|2.911.548.169
|% 1,86
|
|PETKM
|9,03
|1.935.291.918
|% 3,32
|
|GARAN
|11,90
|2.419.664.999
|% 3,30
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5387
|13,5518
|% 0,17
|
|Euro
|15,3700
|15,3813
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,3929
|18,4852
|% 0,31
|
|Frank
|14,7292
|14,8180
|% 0,24
|
|Riyal
|3,5988
|3,6169
|% 0,06
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|9,78
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,90
|
|Cumhuriyet
|5.269
|5.348
|-7,00
|
|Tam
|5.245
|5.378
|-1,12
|
|Yarım
|2.535
|2.601
|-0,54
|
|Çeyrek
|1.271
|1.301
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|0,16
|
|B. Petrol
|87,94
|87,94
|0,43
|
Seans Raporu
16:46
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17:01SANEL
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 860, 692 adet işlem
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17:00XU100
Endeks 2, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 19 üstünde . İşlem hacmi 35, 789.00 milyon TL de
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17:00MEGAP
Yüzde 5.42 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 180, 176 adet işlem
-
17:00MEGAP
Yüzde 5.42 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 180, 176 adet işlem
-
16:57YKBNK
Yüzde 6.56 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 547, 054, 105 adet işlem