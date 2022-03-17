***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2022 11:12
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011002
BIST
11:232.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 37,12
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
11:2314,6723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0568
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7181
En Düşük
14,5578
11:2316,2619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1114
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2745
En Düşük
16,0709
11:23914,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 9,57
|Açılış
|: 914,26
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler11:22
|YEOTK
|62,75
|7.229.867
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|17.661.579
|% 9,33
|
|RTALB
|17,18
|35.011.201
|% 6,11
|
|GZNMI
|26,74
|46.481.548
|% 6,03
|
|AYEN
|11,57
|50.934.090
|% 5,47
|
|PKENT
|393,30
|43.883.158
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|31.257.778
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,99
|1.277.359.374
|% 4,17
|
|EREGL
|35,76
|1.246.909.212
|% 4,32
|
|THYAO
|28,00
|907.366.201
|% 1,08
|
|GARAN
|11,94
|702.365.332
|% 0,67
|
|FROTO
|297,40
|515.976.383
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,27
|213.985.869
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,99
|1.277.359.374
|% 4,17
|
|YKBNK
|3,87
|245.380.455
|% 1,84
|
|CEMAS
|1,13
|72.401.259
|% 1,80
|
|GARAN
|11,94
|702.365.332
|% 0,67
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6616
|14,6706
|% 0,38
|
|Euro
|16,2219
|16,2567
|% 0,66
|
|Sterlin
|19,2852
|19,3819
|% 0,72
|
|Frank
|15,5469
|15,6405
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9005
|3,9201
|% 0,50
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|11,20
|
|Altın Gr.
|914
|914
|9,52
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,31
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|4,03
|
Seans Raporu
11:22
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11:36PSGYO
Yüzde 5.09 oranında artışla 15.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 010, 225 adet işlem
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11:35GZNMI
Yüzde 6.98 oranında artışla 26.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 828, 286 adet işlem
-
11:34OYLUM
Yüzde 6.12 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 013, 052 adet işlem
-
11:33OYLUM
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 012, 947 adet işlem
-
11:32RTALB
Yüzde 6.11 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 060, 730 adet işlem