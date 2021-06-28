***EDATA* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.06.2021 11:56
***EDATA******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944418
BIST
12:071.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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En Düşük
1.387
12:078,7401
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 502,07
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502,46
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler12:07
|TKURU
|246,40
|5.354.598
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.258.370
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.135.715
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.019.785
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.465.698
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.395.897
|% -9,91
|
|INFO
|3,80
|4.226.982
|% -8,65
|
|METUR
|6,25
|44.505.074
|% -7,82
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|GARAN
|8,29
|467.739.872
|% 1,10
|
|THYAO
|14,16
|373.445.256
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,01
|361.609.911
|% -1,95
|
|SASA
|30,00
|319.599.456
|% 2,32
|
|KRDMD
|6,78
|214.851.153
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,01
|361.609.911
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,21
|144.473.052
|% 0,00
|
|GARAN
|8,29
|467.739.872
|% 1,10
|
|KRDMD
|6,78
|214.851.153
|% -0,44
|
|AKBNK
|5,42
|166.677.624
|% 1,50
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|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7378
|8,7401
|% -0,28
|
|Euro
|10,4337
|10,4376
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,1142
|12,1750
|% -0,15
|
|Frank
|9,4682
|9,5253
|% -0,51
|
|Riyal
|2,3195
|2,3311
|% -0,45
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|12:07
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,92
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|-16,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|-17,99
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-8,70
|
|Çeyrek
|798
|816
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
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|B. Petrol
|75,15
|75,15
|-0,21
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