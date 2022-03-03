***EDIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
03.03.2022 18:16
***EDIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) payında 04/03/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/04/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006984
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 37,20
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
18:0514,1182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0284
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
18:0515,6737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0355
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
18:05875,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,75
|Açılış
|: 875,02
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|45,12
|44.842.973
|% 10,00
|
|PKENT
|374,00
|21.091.062
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.150.597.495
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|515.502.995
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|167.598.592
|% 9,95
|
|KZBGY
|44,10
|13.238.764
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,25
|144.056.383
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.441.681
|% -9,88
|
|YONGA
|21,78
|172.719
|% -8,95
|
|KONKA
|10,26
|147.078.249
|% -7,40
|
|KRDMD
|13,65
|4.457.368.580
|% 6,14
|
|THYAO
|26,02
|3.463.980.949
|% 0,15
|
|EREGL
|35,26
|3.450.578.078
|% 2,26
|
|ASELS
|23,94
|2.105.665.111
|% 4,27
|
|GARAN
|11,76
|1.759.626.113
|% 1,20
|
|KRDMD
|13,65
|4.457.368.580
|% 6,14
|
|YKBNK
|3,66
|770.410.437
|% 0,27
|
|PETKM
|7,90
|1.317.976.350
|% 3,40
|
|GARAN
|11,76
|1.759.626.113
|% 1,20
|
|DOHOL
|2,66
|354.881.521
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0921
|14,1182
|% 0,20
|
|Euro
|15,6184
|15,6737
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7927
|18,8870
|% -0,15
|
|Frank
|15,2990
|15,3912
|% 0,35
|
|Riyal
|3,7479
|3,7667
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,78
|
|Altın Gr.
|875
|875
|2,73
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TSGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 674 adet işlem
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17:57IHAAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 976 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY