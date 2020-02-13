***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 10:35
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818741
BIST
11:05119.679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -369,47
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.264
En Düşük
119.472
11:056,0560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
11:056,5941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,5978
En Düşük
6,5708
11:05306,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,00
|Açılış
|: 306,65
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|44.029.968
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,34
|23.660.979
|% 14,15
|
|ESCOM
|4,44
|33.020.842
|% 10,45
|
|EMNIS
|2,38
|18.528
|% 9,68
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|QNBFB
|53,00
|324.158
|% -7,02
|
|RYGYO
|10,01
|21.966.741
|% -5,74
|
|SAYAS
|3,67
|2.591.199
|% -5,41
|
|IHGZT
|4,18
|2.819
|% -5,00
|
|ASELS
|27,92
|402.963.430
|% -0,29
|
|THYAO
|14,76
|321.290.003
|% -0,40
|
|TSPOR
|4,25
|242.992.957
|% 7,59
|
|TTKOM
|8,39
|213.590.280
|% 1,82
|
|TUPRS
|112,70
|210.570.641
|% -2,00
|
|TSPOR
|4,25
|242.992.957
|% 7,59
|
|KRSTL
|2,28
|111.535.902
|% 3,17
|
|PETKM
|4,08
|156.132.466
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,92
|107.393.325
|% -0,34
|
|YKBNK
|2,86
|100.549.262
|% -1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8344
|7,8737
|% 0,30
|
|Frank
|6,1734
|6,2106
|% 0,25
|
|Riyal
|1,6096
|1,6177
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|7,71
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,48
|55,48
|-0,31
|