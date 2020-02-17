***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 14:05
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819438
BIST
15:53120.952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 800,36
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:536,0498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:536,5539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0072
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:53307,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,50
|Açılış
|: 307,58
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,30
|69.236.803
|% 19,96
|
|TSPOR
|5,43
|233.981.443
|% 16,52
|
|GSRAY
|3,33
|761.194.517
|% 15,63
|
|GUBRF
|17,93
|276.963.875
|% 14,86
|
|EGSER
|5,45
|25.993.026
|% 11,00
|
|ERBOS
|24,86
|16.023.246
|% -9,53
|
|QNBFB
|48,72
|1.553.889
|% -7,81
|
|HUBVC
|39,84
|49.861.272
|% -7,74
|
|ARSAN
|4,96
|9.141.614
|% -6,59
|
|FENER
|16,34
|209.847.708
|% -6,52
|
|ASELS
|29,30
|1.689.472.094
|% 0,76
|
|THYAO
|15,24
|1.426.108.419
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,33
|761.194.517
|% 15,63
|
|ODAS
|2,27
|609.738.983
|% 5,58
|
|TUPRS
|112,10
|409.439.085
|% 1,91
|
|ODAS
|2,27
|609.738.983
|% 5,58
|
|GSRAY
|3,33
|761.194.517
|% 15,63
|
|BJKAS
|2,95
|292.133.083
|% 2,43
|
|KARSN
|1,92
|190.797.174
|% -2,54
|
|KRDMD
|2,97
|278.809.609
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8475
|7,8868
|% -0,37
|
|Frank
|6,1340
|6,1710
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6078
|1,6159
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-0,98
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|2,00
|
|Tam
|2.027
|2.078
|-3,03
|
|Yarım
|980
|1.005
|-1,46
|
|Çeyrek
|491
|503
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,19
|57,19
|-0,14
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