***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:08
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820399
BIST
17:30116.205
En Yüksek
|Değişim
|: -2,51%
|| -2.990,98
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:306,0887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:306,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:30316,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,30
|Açılış
|: 316,75
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.334.998
|% 19,87
|
|HATEK
|9,55
|41.321.400
|% 11,57
|
|QNBFL
|144,00
|8.618.631
|% 9,09
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|72,00
|93.049.638
|% 6,04
|
|GSRAY
|3,12
|911.783.957
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|779.789.334
|% -19,92
|
|VERTU
|5,38
|39.111.311
|% -18,48
|
|FENER
|16,07
|856.341.198
|% -17,34
|
|VKING
|2,82
|4.516.620
|% -14,29
|
|ASELS
|28,58
|1.652.804.816
|% -4,03
|
|THYAO
|14,49
|1.497.777.517
|% -2,75
|
|BJKAS
|3,02
|1.205.543.106
|% -14,20
|
|GSRAY
|3,12
|911.783.957
|% -20,00
|
|FENER
|16,07
|856.341.198
|% -17,34
|
|BJKAS
|3,02
|1.205.543.106
|% -14,20
|
|CEMAS
|1,24
|385.901.500
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,53
|386.398.617
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|911.783.957
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|444.399.132
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8251
|7,8643
|% -0,18
|
|Frank
|6,1836
|6,2208
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6214
|1,6296
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.614
|1,39
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,79
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|11,02
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,51
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,39
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