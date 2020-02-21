***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:50
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820747
BIST
11:55115.831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 188,73
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:556,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:556,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0236
|Açılış
|: 6,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
11:55320,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,04
|Açılış
|: 320,76
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,41
|10.773.459
|% 12,65
|
|HUBVC
|30,90
|35.839.871
|% 9,42
|
|MRDIN
|5,64
|64.361.866
|% 9,30
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MIPAZ
|3,10
|81.429.320
|% -12,92
|
|HATEK
|8,25
|5.781.526
|% -11,00
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|1.960
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,97
|5.199
|% -7,62
|
|THYAO
|14,25
|461.905.067
|% -0,84
|
|ASELS
|28,56
|426.965.930
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,70
|172.118.401
|% -0,37
|
|ODAS
|2,08
|168.528.933
|% 1,46
|
|TUPRS
|111,70
|161.311.210
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,52
|128.920.217
|% -0,65
|
|ODAS
|2,08
|168.528.933
|% 1,46
|
|CEMAS
|1,26
|97.645.603
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,18
|80.564.615
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,50
|96.180.175
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8691
|7,9086
|% 0,43
|
|Frank
|6,2032
|6,2406
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6249
|1,6331
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.633
|12,87
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,21
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|28,00
|
|Tam
|2.117
|2.170
|29,83
|
|Yarım
|1.023
|1.050
|14,43
|
|Çeyrek
|513
|525
|7,22
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,64
|58,64
|-0,67
|