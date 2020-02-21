***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 13:26
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820802
BIST
14:18115.713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 71,26
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
14:186,1238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1238
En Düşük
6,0869
14:186,6169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0308
|Açılış
|: 6,6070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6173
En Düşük
6,5655
14:18321,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 3,78
|Açılış
|: 321,50
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|31,86
|56.895.190
|% 12,82
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|DGGYO
|6,33
|13.747.751
|% 11,25
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|YBTAS
|5.142,00
|327.508
|% 9,99
|
|MIPAZ
|3,09
|124.365.577
|% -13,20
|
|HATEK
|8,35
|8.806.272
|% -9,92
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|TSPOR
|5,75
|74.919.683
|% -7,70
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|THYAO
|14,30
|785.171.350
|% -0,49
|
|ASELS
|28,52
|645.269.411
|% 0,56
|
|IPEKE
|9,81
|435.487.163
|% 6,51
|
|KOZAA
|12,29
|386.617.277
|% 9,34
|
|HALKB
|6,72
|293.969.984
|% -1,47
|
|ODAS
|2,08
|233.379.503
|% 1,46
|
|EKGYO
|1,52
|164.597.246
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,25
|131.702.386
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,19
|114.852.018
|% 0,85
|
|ADESE
|1,49
|144.439.911
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8725
|7,9120
|% 0,47
|
|Frank
|6,1985
|6,2359
|% 0,37
|
|Riyal
|1,6254
|1,6335
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|14,97
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.129
|2.161
|31,00
|
|Tam
|2.117
|2.170
|30,07
|
|Yarım
|1.023
|1.050
|14,55
|
|Çeyrek
|513
|525
|7,28
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,41
|58,41
|-0,90
|
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