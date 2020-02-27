***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:54
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821983
BIST
15:27111.865
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -3.306,19
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
15:276,1697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
15:276,7660
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0685
|Açılış
|: 6,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7671
En Düşük
6,6963
15:27327,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,48
|Açılış
|: 327,47
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,61
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,36
|53.634.235
|% 14,29
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,90
|41.119.544
|% 8,20
|
|ALGYO
|15,53
|136.499.088
|% -12,75
|
|SNPAM
|5,63
|1.774.708
|% -10,63
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|BRSAN
|11,83
|130.654.208
|% -9,69
|
|TSPOR
|5,51
|41.020.051
|% -9,67
|
|THYAO
|12,59
|1.882.586.825
|% -4,91
|
|ASELS
|27,96
|872.399.036
|% -3,59
|
|KRDMD
|2,78
|683.318.856
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,32
|486.367.626
|% -0,75
|
|GARAN
|10,36
|339.281.245
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,32
|486.367.626
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,78
|683.318.856
|% -4,47
|
|EKGYO
|1,48
|317.019.951
|% -2,63
|
|THYAO
|12,59
|1.882.586.825
|% -4,91
|
|ODAS
|2,08
|268.350.139
|% -4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9199
|7,9596
|% 0,01
|
|Frank
|6,3322
|6,3703
|% 0,90
|
|Riyal
|1,6395
|1,6477
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|14,52
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,45
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|
|Tam
|2.160
|2.213
|23,79
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|11,51
|
|Çeyrek
|524
|535
|5,76
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|-1,39
|
Seans Raporu
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15:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3819, 74 kaybederek (% -2.78 ) 133, 529
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